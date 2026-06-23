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Ezilenlerin Sosyalist Partisi: "Gözaltına Alınan Tüm Arkadaşlarımız Serbest Bırakılsın"

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Ankara'da NATO Zirvesi öncesi eylem yasağı kapsamında düzenlenen operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı. Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), gözaltılara tepki göstererek 'Ne baskılar ne de gözaltılar bizi yıldıramaz' dedi.

(ANKARA) - Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde kent genelinde ilan edilen eylem yasağının ardından düzenlenen operasyonda 209 kişinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Ne baskılar ne de gözaltılar bizi yıldıramaz. Savaşın, işgalin ve emperyalizmin karşısında; halkların eşitliği ve özgürlüğü için NATO'ya ve işbirlikçilerine karşı mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Gözaltına alınan tüm arkadaşlarımız serbest bırakılsın" çağrısında bulundu.

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde kent genelinde ilan edilen eylem yasağının ardından düzenlenen operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), üyelerinin de yer aldığı gözaltılara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

ESP tarafından yapılan paylaşımda, "7–8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen bu operasyonlar, halklara ölüm, yıkım, işgal ve göçten başka hiçbir şey vaat etmeyen NATO'ya karşı yükselen mücadeleyi bastırma girişimidir. Emperyalist savaş düzeninin işbirlikçileri, baskı ve gözaltılarla halkların öfkesini ve direnişini susturabileceklerini sanıyorlar. Ancak ne baskılar ne de gözaltılar bizi yıldıramaz. Savaşın, işgalin ve emperyalizmin karşısında; halkların eşitliği ve özgürlüğü için NATO'ya ve işbirlikçilerine karşı mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Gözaltına alınan tüm arkadaşlarımız serbest bırakılsın" denildi.

Kaynak: ANKA
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