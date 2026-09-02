ESOGÜ Rektörü'nden Kurtuluş Yıl Dönümü Mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gümüşsoy, mesajında, Eskişehir halkının vatanı ve özgürlüğü için düşmana karşı kararlılık ve cesaretle şehrini savunarak şanlı bir direniş destanı yazdığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal'in "Eskişehir ve Eskişehirlileri çok iyi tanırım. Milli mücadele yıllarında büyük vatanseverlik ve üstün bir cesaretle mücadelemizin daima yanında olmuş, bu mücadeleye çok geniş yardımlarda bulunmuşlardır" diyerek hemşehrilerinden övgüyle bahsettiğini ifade eden Gümüşsoy, şunları kaydetti:

"Konumu, sahip olduğu değerleri ve potansiyeli ile tam bir üniversite şehri olan Eskişehir, gelişmeye ve güçlenmeye devam etmektedir. Şehrimizin nice güzel başarılarını ve yıl dönümlerini kutlama temennisiyle saygılar sunarım."

Kaynak: AA