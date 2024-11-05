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ESOGÜ Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası Etkinliği Düzenlendi

ESOGÜ Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla bilgilendirme standı kuruldu. Hastalar ve yakınlarına organ bağışı hakkında bilgi verilip broşür dağıtıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla ESOGÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Transplantasyon Ünitesi tarafından hastalar ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme standı kuruldu.

Organ bağışı hakkında bilgilendirmede bulunularak broşür dağıtımı yapılan stantta, bağış yapmak isteyenlerin form doldurmaları da sağlandı.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Yıldız, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ulaş, Başmüdürü Ayşe Kırcı ve organ nakil koordinatörleri Tarık Uca ile Elif Hiçyılmaz etkinliğe katılarak, hastanede yapılan nakiller hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte yapılan açıklamada, ESOGÜ Hastanesi'nde 2017 yılından bu yana karaciğer ve böbrek nakillerinin gerçekleştirildiği, hastaların şifa ile taburcu edildiği ve kontrollerinin düzenli yapıldığı belirtilerek, organ bağışı konusunda toplumsal bilinçlenmenin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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