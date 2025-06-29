Eşmekaya'da Yaz Kur'an Kursu İçin Örnek Davet

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesinde, Kayacık Cami İmam Hatibi Yusuf Uçan, 30 Haziran'da başlayacak olan Yaz Kur'an Kursu için örnek bir çaba sergiliyor.

İmam Uçan, kursa katılımı teşvik etmek amacıyla Eşmekaya'nın sokaklarını ve parklarını gezerek, gördüğü her çocuğa hediyeler veriyor ve onları yaz Kur'an kursuna davet ediyor.

Eşmekaya Beldesi Kayacık Camii İmam Hatibi Yusuf Uçan, Yaz Kur'an Kursu için beldeyi karış karış gezip gördüğü tüm çocuklara sürpriz hediyeler vererek camiye davet ettiğini söyledi.

Camilerin neşesi çocukların, yaz boyunca hem eğleneceğini hem de öğreneceğini belirten Uçan, "30 Haziran'da başlayacak olan Yaz Kur'an Kursumuza tüm belde çocuklarını davet ediyoruz. Davet edilmedik çocuk kalmasın diye sokaklar, caddeler, parklar, marketler ve evlere kadar ulaşabildiğim kadar ulaşmaya çalışıyorum. Davet ederken de sürpriz hediyeler verip onları mutlu etmek istiyorum. Çocuklarımız Yaz Kur'an Kursunda, Kur'an Kerim okuma, temel dini bilgiler ve güzel ahlak konularında eğitim alacak inşallah." diye konuştu.

Muhammed ve İbrahim Elberi kardeşler de Yaz Kur'an Kursu açılacağı için çok mutlu olduklarını ve hocalarını çok sevdiklerini ifade etti.