Eşme Belediye Başkan Vekili seçimi 27 Nisan'da yapılacak

Uşak Valiliği, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçiminin 27 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Başkan Tozan'ın yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı ve görevden uzaklaştırıldığı anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, Eşme Belediye Meclisinin Belediye Başkanvekilini seçmek üzere, Eşme Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 27 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Belirtilen tarih ve saatte Eşme Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla Eşme Belediye Başkanvekili seçimi yapılacaktır."