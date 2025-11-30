Haberler

Eskişehirli Akademisyen, Çoban Köpeklerini Yetiştiriyor

Eskişehirli Akademisyen, Çoban Köpeklerini Yetiştiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Serkan Berber, kurduğu çiftlikte çoban köpeklerini yetiştiriyor. Anadolu çoban köpeklerinin tanıtımına katkıda bulunmayı hedefleyen Berber, Avustralya'dan gelen bir talep üzerine köpeklerini yerinde incelemek isteyen bir müşteriyi ağırladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serkan Berber, kurduğu çiftlikte çoban köpeklerini yetiştiriyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Karagözler Mahallesi'nde dünyaya gelen 46 yaşındaki Berber, çocukluk yıllarında akbaş ve kangal başta olmak üzere birçok çoban köpeğiyle iç içe büyüdü.

Köpek besleme sevgisi zamanla hobi olmaktan çıkarak daha geniş bir amaca dönüşen Berber, köy yaşamının kazandırdığı deneyimleri akademik birikimiyle birleştirerek Anadolu çoban köpeklerinin tanıtımına katkı sunmayı hedefledi.

Akbaş, kangal, çapar, kara kırçıl ve Anadolu çoban köpeği gibi diğer ırkları da sürüsüne katarak kapsamlı bir yetiştiricilik faaliyeti yürüten Berber, kendi yetiştirdiği köpeklerin güçlü, çevik ve sadık yapısını gösteren videolar da hazırlıyor.

Berber'in hazırladığı videolar yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi tarafından izleniyor.

Çoban köpeklerine Avustralya'dan talep var

Karagözler Mahallesi'ndeki çiftliğinde, gazetecilere açıklama yapan Berber, çiftliklerini yabani hayvanlardan koruyabilecek nitelikte köpek arayışında olan Avustralyalı 34 yaşındaki Haitham Abood'un sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaştığını söyledi.

Çoban köpeklerini yerinde incelemek isteyen Abood'un, Eskişehir'e geldiğini belirten Berber, "Abood, bir haftalığına sürümüzü yerinde ziyaret etti ve köpeklerin doğada gösterdiği çalışma performansını yakından gözlemledi. Bölgemize ait köpeklerin yurt dışında tanıtılmasından gurur duyuyorum." dedi.

Sürüsünde 23 köpek bulunan Berber, Abood'un ilerleyen günlerde birkaç köpek sahiplenmek üzere yeniden Eskişehir'e geleceğini anlatarak, "Özellikle akbaş ve kangalların koruma yeteneklerinden çok etkilendi. Bunu yerinde gözlemleyebildiği için ben de çok mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Kenan Yıldız'dan resital

Milli yıldızımıza karşı tek başına resital yaptı! Durdurulamıyor
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.