Eskişehir Valisi Yılmaz, koltuğunu öğrenciye devretti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ortaokulu öğrencisine devretti.

Vali Yılmaz, Şehit Yunus Baykal Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencisi Buğlem Berra Caymaz'ı makamında ağırladı.

Yılmaz, programda yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil aynı zamanda milli iradenin ve çocuklara duyulan güvenin en güçlü göstergesi olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günün, geleceğin teminatı olan evlatlara verilen değerin en güzel ifadesi olduğunu kaydeden Yılmaz, "Çocuklarımızın iyi eğitim alması, mutlu, sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Eskişehir'de çocukların eğitim, kültür, spor ve sosyal alanlarda daha güçlü imkanlara kavuşması için tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını aktararak, çocukların yüzünün güldüğü, huzurlu ve güvenli bir şehir hedefiyle çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak'ı telefonla arayan temsili vali Caymaz, kendi okulundan başlamak üzere kitaplara ulaşmakta zorluk çeken öğrencilere hizmet verilmesi amacıyla gezici kütüphane uygulamasının yaygınlaştırılması talimatını iletti.

Talimat doğrultusunda Gezici Kütüphane, Şehit Yunus Baykal Ortaokulu bahçesinde görevlendirilerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o savcı

Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Memurun temmuz ayında alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Son sözleri "Uzuvlarımı kestiler" oldu! Babası parayı ödemeyince...
Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti

Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Murat Övüç hakkında karar çıktı

Murat Övüç hakkında karar çıktı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı

Mezar merakı faciaya dönüştü! Hiç hesaba katmadıkları bir şey oldu