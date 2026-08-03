Haberler

Vali Yılmaz, TÜGVA Yaz Okulu'nda öğrencilerle buluştu

Vali Yılmaz, TÜGVA Yaz Okulu'nda öğrencilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, TÜGVA 2026 Yaz Okulu Programı kapsamında Şehit Muhammed Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet edip etkinliklere katılan Vali, yaz okullarının sosyal ve sportif gelişime katkısını vurguladı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Şehit Muhammed Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen TÜGVA 2026 Yaz Okulu Programı'nı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kurs alanlarını gezen Yılmaz, öğrencilerin katılım sağladığı masa tenisi, okçuluk, akıl ve zeka oyunları ile Temel Dini Bilgiler kurslarını ziyaret etti.

Kurslarda yürütülen çalışmaları inceleyen Yılmaz, öğrencilerle sohbet ederek yaz tatilini verimli değerlendirmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerle masa tenisi oynayan, okçuluk etkinliğine katılarak hedefe ok atan Yılmaz, yaz okullarının çocukların akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine de önemli katkı sunduğunu belirtti.

Yılmaz, kursların düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen, eğitmen ve görevlilere teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi

84 hakim ve savcı meslekten men edildi
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti

26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
Kurgu mu gerçek mi? Fotoğrafa dikkatli bakınca hayatının şokunu yaşadı

Fotoğrafa dikkatli bakınca hayatının şokunu yaşadı

Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı

Son halini görenler tanımakta zorlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'Asırlık Gece' Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı

Tarihi gece yeniden canlanıyor: Köprü trafiğe kapatıldı
Her birinin değeri 400 bin lira! Tam 100 adet var

Her birinin değeri 400 bin lira! Tam 100 adet var
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek

Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak bir topçu daha alıyor

İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti

İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
Nehirde bulunan cansız beden cinayet çıktı: Çamur detayı ele verdi

Nehirde bulunan cesedin sırrı çözüldü: Çamur detayı ele verdi