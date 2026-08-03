Vali Yılmaz, TÜGVA Yaz Okulu'nda öğrencilerle buluştu

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Şehit Muhammed Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen TÜGVA 2026 Yaz Okulu Programı'nı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kurs alanlarını gezen Yılmaz, öğrencilerin katılım sağladığı masa tenisi, okçuluk, akıl ve zeka oyunları ile Temel Dini Bilgiler kurslarını ziyaret etti.

Kurslarda yürütülen çalışmaları inceleyen Yılmaz, öğrencilerle sohbet ederek yaz tatilini verimli değerlendirmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerle masa tenisi oynayan, okçuluk etkinliğine katılarak hedefe ok atan Yılmaz, yaz okullarının çocukların akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine de önemli katkı sunduğunu belirtti.

Yılmaz, kursların düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen, eğitmen ve görevlilere teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA