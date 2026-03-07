Haberler

Eskişehir Valisi Yılmaz'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, kadınların Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'in modernleşme sürecine kadar her dönemde milletin en önemli güçlerinden biri olduğunu belirtti.

Kadınların aile yapısının, toplumsal refahın, adaletin ve ilerlemenin teminatı olduğunu bildiren Yılmaz, Anadolu'nun her köşesinde emeği, sevgisi ve fedakarlığıyla var olan kadınların bilimden sanata, eğitimden üretime kadar pek çok alanda ülkenin gelişimine katkı sunduğunu kaydetti.

Yılmaz, Eskişehir Valiliği olarak kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını desteklemeyi öncelikleri arasında gördüklerini ifade ederek, kadın girişimciliğinin artırılması ve sosyal projelerle desteklenmesinin şehrin kalkınmasında önemli rol oynadığına dikkati çekti.

Kadına yönelik her türlü şiddetin son bulmasını temenni ettiğini belirten Yılmaz, "Başta şehit ve gazilerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, sağlık ve huzur dolu bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
