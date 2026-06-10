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Eskişehir Valisi Yılmaz'a "yılın mülki idare amiri" ödülü

Eskişehir Valisi Yılmaz'a 'yılın mülki idare amiri' ödülü
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, EYUDER tarafından eğitime katkıları ve kamu yönetimindeki başarısı nedeniyle 'yılın mülki idare amiri' ödülüne layık görüldü.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'a, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneğince (EYUDER) "yılın mülki idare amiri" ödülü verildi.

Vali Yılmaz, Birleşik Krallık merkezli uluslararası eğitim ve yönetim derneği olan British Educational Leadership, Management and Administration Society (BELMAS) ile EYUDER arasındaki işbirliği çerçevesinde düzenlenen 2026 Altın Meşale Ödülü kapsamında kamu yönetiminde etkinlik, şeffaflık ve toplumsal hizmetlerde gösterdiği başarı nedeniyle "yılın mülki idare amiri" ödülüne layık görüldü.

Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Erdinç Yılmaz, bu ödülü çalışma arkadaşlarıyla hak ettiklerini belirtti.

EYUDER Genel Başkanı Adem Çilek ise ödülün Yılmaz'a eğitime verdiği destek, eğitim kurumlarıyla kurduğu işbirlikleri ve eğitim politikalarına sunduğu katkılar nedeniyle verildiğini kaydetti.

Daha sonra Vali Yılmaz ödülünü aldı.

Ödül töreni fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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