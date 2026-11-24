Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, 25 Kasım'ın kadınlara yönelik her türlü şiddete karşı ortak vicdanı ve kararlılığı yükseltme günü olduğunu belirtti.

Kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir mağduriyet değil insan haklarının ağır bir ihlali ve insanlık onuruna vurulan derin bir darbe olduğunu kaydeden Yılmaz, kadının saygınlığının korunmadığı, güven içinde yaşayamadığı bir toplumda huzurdan ve kalkınmadan söz etmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Devletin "Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesiyle tüm kurumları, hukuki düzenlemeleri ve koruyucu mekanizmalarıyla kadınların yanında olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu mücadelenin en etkin adımlarından biri olan Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) sayesinde, şiddete maruz kalan veya şiddet tehlikesi altında bulunan kadınlarımız tek bir dokunuşla kolluk kuvvetlerimize ulaşabilmekte, ekiplerimiz en kısa sürede olay yerine intikal ederek gerekli korumayı sağlamaktadır. Tüm kadınlarımızı ve vatandaşlarımızı bu hayati uygulama konusunda duyarlı olmaya ve KADES'i telefonlarına indirmeye davet ediyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle sevginin, saygının ve merhametin egemen olduğu, şiddetin tamamen son bulduğu bir toplum temennisiyle tüm kadınlarımıza sağlık, huzur ve esenlik dolu bir yaşam diliyorum."

Kaynak: AA