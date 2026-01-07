Eskişehir'de 'Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, kentte huzur ve güvenliğe yönelik yapılan çalışmaların değerlendirildiği "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Aksoy, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile Valilik'te düzenlenen toplantıda, 2025 yılı boyunca kentin asayişinin sağlanması için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Aksoy, asayiş olaylarında, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta bir önceki yıla kıyasla düşüş olduğuna dikkati çekti.

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta bir önceki yıla göre ciddi düşüşler görüldüğünü belirten Aksoy, "Suçların neredeyse yarı yarıya indirildiğini ifade edebilirim." dedi.

Aksoy, emniyet teşkilatının yıl içerisinde silah kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Arızalı bir araç çekiciye bindirilmiş gibi gösterilerek içerisinde silahlar parçalanmış vaziyette, torbalara konulmak suretiyle taşınırken güvenlik birimlerimizin hassas çalışmasıyla şahıslar yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir." dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede halkı bilinçlendirmek adına önemli çalışmalar yapıldığını kaydeden Aksoy, "'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narko Nokta', 'Narko Gençlik' projeleri kapsamında geçtiğimiz yıl toplamda 138 etkinlik yapılmış, önceki yıla göre bu sayıda artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu etkinliklerle 86 bin 694 katılımcıya ulaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Okul çevrelerinde özel denetim

Aksoy, yayımlanan genelde doğrultusunda okul çevrelerinde özel denetimler yapıldığına değinerek, "Geçtiğimiz yıl 6 bin 803 devriye hizmeti yapılmış, park ve bahçeler ile okul çevrelerinde 11 bin 240, okul çevresindeki marketlerde ise 4 bin 998 denetim gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Yeni yılın birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni eden Aksoy, eğitimden kültüre, sanayiden tarıma kadar her alanda Eskişehir'i daha ileriye taşımak için çalışmaların süreceğini bildirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildiğini anımsatan Aksoy, "Türkiye'nin hassas dönemlerinde, hassas illerinde bize güvenerek görev veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, görev sürem boyunca birlikte çalıştığımız ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." dedi.