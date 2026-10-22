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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Nazlı Uçar ve ailesini evinde ziyaret etti

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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Nazlı Uçar ve ailesini evinde ziyaret etti
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, hane ziyaretleri kapsamında Nazlı Uçar ve ailesinin evini ziyaret etti. Yılmaz, aile bireyleriyle sohbet ederek yaşam koşulları ve çocukların eğitim durumu hakkında bilgi aldı, aileye sağlık ve huzur diledi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, hane ziyaretleri kapsamında Nazlı Uçar ve ailesiyle bir araya geldi.

Ailenin evini ziyaret eden Yılmaz, aile bireyleriyle sohbet ederek yaşam koşulları ve çocukların eğitim durumları hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelmeye ve aileleri ziyaret etmeye önem verdiğini belirten Yılmaz, Uçar ailesine sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Kaynak: AA
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