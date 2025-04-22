Eskişehir Valisi Aksoy'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, mesajında, 23 Nisan'ın Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren yolun başlangıcı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdecisi olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli egemenliğin ilan edildiği anlamlı günü çocuklara armağan ettiğini kaydeden Aksoy, milletin en değerli varlığı olan çocukların, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınların güvencesi olduğunu vurguladı.

Vali Aksoy, milletin egemenliğini kendi eline aldığı 23 Nisan'da, tüm çocukları ve gençleri, Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkma iradesi içinde görmekten gurur duyduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin çabalarıyla, dünya devletleri arasında barışın sesi olarak seçkin bir yer edinmiştir. En değerli varlıklarımız, sevinci ve geleceğimiz olan çocuklarımızın, ülkemizi daha da güçlendirerek çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çok çalışacaklarına, sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceklerine yürekten inanıyoruz. Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, dünyanın tüm çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi dileğiyle bayramlarını yürekten kutluyorum."