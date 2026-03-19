Eskişehir Valiliği tarafından bayramlaşma töreni yapıldı
Eskişehir Valiliğince Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Eskişehir Valiliğince Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Devlet Su İşleri Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde, Eskişehir protokolü, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, askeri ve mülki erkanın yanı sıra kamu kurumlarının yöneticileri ve personeliyle bayramlaştı.
Vali Yılmaz, programa katılanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever