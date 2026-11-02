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Eskişehir Valiliği, Ekim'de 184 firari hükümlünün yakalandığını açıkladı

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Eskişehir Valiliği, 1-31 Ekim'de il genelinde yürütülen çalışmada çeşitli suçlardan aranan 398 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 184 firari hükümlünün yakalandığını açıkladı. Çalışma, 794 uygulama noktasında 1978 görevli personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 184 firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ekim tarihlerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma yürütüldü.

794 uygulama noktasında, 1978 görevli personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 398 kişi ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 184 firari hükümlü yakalandı.

Kaynak: AA
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