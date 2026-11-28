Eskişehir Tepebaşı'nda iki grup arasındaki tartışmada 2 kişi silahla yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde gece iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
ESKİŞEHİR'de iki grup arasında çıkan tartışmada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.
Olay, gece yarısı Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi. Eğlence mekanlarının olduğu bölgede iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.Y. (23) ve M.Ç. (27) silahla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.