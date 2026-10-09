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Eskişehir Tepebaşı'nda 2 şüpheli, 1 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı

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Eskişehir Tepebaşı'nda 2 şüpheli, 1 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı
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Eskişehir Tepebaşı'nda 2 şüpheli, henüz bilinmeyen nedenle tartıştıkları 1 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı. Yaralı, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 şüpheli tartıştıkları 1 kişiyi bıçakla yaraladı.

Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'nde Yunus Ç. (32) ile tanımadığı 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus Ç. belinden bıçaklandı.

Olayın ardından 2 şüpheli kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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