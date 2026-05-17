Eskişehir'de dans gösterisi ve türkü konseri gerçekleştirildi

Eskişehir Valiliği himayesinde düzenlenen sempozyumda, Anadolu Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu gösteri yaptı, ardından türkü konseriyle etkinlik sona erdi.

Eskişehir Valiliği himayelerinde düzenlenen "Eskişehir Sempozyumu" kapsamında Eskişehir Halk Danslar Topluğu Gösterisi ve Eskişehir Türküleri Konseri gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda sahne alan Anadolu Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu Eskişehir, Artvin ve Gaziantep yörelerine ait halk oyunlarını sergiledi.

Gösterinin ardından Anadolu Üniversitesi Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Dansları Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ahmet Şamil Erkoçak'a, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Topluluğu tebrik eden Rektör Adıgüzel, Erkoçak'ın sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde Anadolu Üniversitesini, Eskişehir'i ve Türkiye'yi çok güzel temsil ettiğini kaydetti.

Erkoçak'ın yurt dışında da Anadolu folklorunu en iyi şekilde tanıttığını belirten Adıgüzel, "Bu kadar kısa sürede böyle bir gösteriyi hazırlamak ve sahnelemek gerçekten büyük bir maharet istiyor. Bugün de 'Eskişehir Sempozyumu' kapsamında Anadolu folklorunu en güzel şekilde temsil ettiler." ifadelerini kullandı.

Programda, "Geleceğin Kültür Elçileriyle Eskişehir'den Anadolu'ya: Türkülerle Türkiye" adlı konser gerçekleştirildi.

Şefliğini Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Dağlı'nın yaptığı konserin sunuculuğunu Mete Ayaz üstlendi.

Türkiye'nin farklı yörelerine ait türküler seslendirildiği konserde farklı ülkelerden öğrenciler de sahne aldı.

Etkinlik, Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney ile Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Dağlı'nın akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
