Haberler

Eskişehir Şehir Hastanesi Otoparkında Yangın: 2 Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Eskişehir Şehir Hastanesi Otoparkında Yangın: 2 Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Şehir Hastanesi otoparkında meydana gelen yangında park halindeki iki otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, yangın kontrol altına alındı.

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi otoparkında alev alan 2 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Eskişehir Şehir Hastanesi D blok otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halinde olan araçların birinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, park halindeki diğer araca da sıçradı. Görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 34 DB 310 ile 26 AJY 261 plakalı otomobiller kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyetteki ifade işlemi başlayan Erden Timur için Nef'ten yeni açıklama

İfade vermeye başlayan Erden Timur için yeni bir açıklama daha
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor
Görüntü Türkiye'den! -10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti

-10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti
Fenerbahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir transfer daha

F.Bahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir yıldız daha
Emniyetteki ifade işlemi başlayan Erden Timur için Nef'ten yeni açıklama

İfade vermeye başlayan Erden Timur için yeni bir açıklama daha
İsrailli Bakan Ben-Gvir'e Necef'te taşlı protesto

İsrailli Bakan'a ülkesinde şok! Taşlarla saldırdılar
Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı

Nesli tükendi sanılıyordu: 30 yıl sonra ortaya çıktı