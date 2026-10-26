Eskişehir merkezli 5 ilde fuhuş operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir merkezli 5 ilde polisin düzenlediği operasyonda 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 şüpheli ile başka suçtan cezaevinde bulunan 1 kişi, savcılık sorgusuna alındı. İfadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler S.A., D.A., K.Ö., M.E., İ.B.A., F.Ö., Z.Ö., D.C.G., E.Ö., O.U.G., Y.Y., M.E.G., M.T., A.K.A., E.İ.K., M.T. ve E.K. tutuklandı. Başka suçtan tutuklu olduğu cezaevinden getirilen şüpheli Ö.Ö. de bu soruşturma kapsamında tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı 18 olurken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı