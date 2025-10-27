Eskişehir-Kütahya Karayolunda Kamyonet Şarampole Devrildi
Eskişehir-Kütahya karayolu üzerinde seyir halindeyken direksiyonu kilitlenen kamyonet şarampole devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Eskişehir- Kütahya karayolu üzerinde seyir halindeyken direksiyonu kilitlenen kamyonet şarampole devrildi.
Eskişehir-Kütahya kara yolu üzerinde seyir halinde bulunan H.K. idaresindeki 16 ACR 477 plakalı kamyonet, direksiyonu kitlenmesi nedeniyle kontrolden çıktı.
Yol üzerinde savrulan kamyonet, şarampole yuvarlanarak yan yattı.
Araç sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel