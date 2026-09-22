Eskişehir İnönü'de tüfekle arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanık mahkemeye çıktı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu arkadaşının ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan 15 yaşındaki sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.F.Y. (15) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, maktul Bünyamin Bozkurt'un ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık M.F.Y, olay günü arkadaşları A.D, B.T. ve Bünyamin Bozkurt'la beraber eve gittiklerini, odasında bulunan tüfeklere baktıklarını anlattı.

Tüfeklerden birini bulunduğu yerden aldığını ve masanın üzerindeki 4-5 fişeği tüfeğe doldurduğunu belirten M.F.Y, "Önceden tüfeği kurcaladığım için biliyordum. Oradakilere de 'önümde durmayın patlar' gibi bir şey söyledim. Sonrasında tüfekteki mermileri boşalttım." ifadesini kullandı.

M.F.Y, şarjörün içine baktığında fişek göremediğini ve kurma kolunu çekip bıraktığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ben o esnada çömelmiş bir vaziyetteydim. Tüfek elimdeyken ayağa kalktım. Namlusu cama doğru bakıyordu. Karşımda kimse yoktu, tüfeği kontrol ediyordum. Ben tüfeği yerine yaslamak için hamle yaptım. O esnada tüfeğin bir kez patladığını anladım. Bir anda dondum, kaldım. Bünyamin'in yaralandığını fark ettim. Ayaktaydı, ayağından vurulduğunu sandım."

Alt katta bulunan yakınlarına haber vermek için odadan çıktığını ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduğunu dile getiren M.F.Y, "A.D. ve B.T. evden ayrıldı. Ben geri döndüğümde Bünyamin'in yarasına havlu bastırdım. Bilerek isteyerek ateş etmedim. Bünyamin benim en yakın arkadaşımdır. Bende halen olayın etkisindeyim. Bu olayı anlatırken halen zorluk çekiyorum. Bünyamin çok seviyordum onu öldürmek ya da yaralamak gibi amacım yoktu. Bilerek isteyerek yapmadım." ifadelerine yer verdi.

Olay gününde aynı odada bulunan Bozkurt'un arkadaşları A.D. ve B.T. ile sanığın anne ve babası tanık olarak dinlendi.

Maktulün babası Salih Bozkurt ile annesi Zehra Bozkurt ise sanıktan şikayetçi oldu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA