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Eskişehir İnönü'de arkadaşı tüfekle ölen çocuğa 15 yıl hapis cezası verildi

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Eskişehir İnönü'de arkadaşının tüfekle ölümüne neden olan olayda yargılanan 15 yaşındaki adli süreçteki çocuğa 15 yıl hapis verildi. Mahkeme, onu çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbete çarptırdı; ceza yaşı ve iyi hal indirimiyle 15 yıla indirildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, arkadaşının tüfekle vurularak hayatını kaybettiği olayla ilgili yargılanan 15 yaşındaki adli süreçteki çocuk, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu adli süreçteki çocuk M.F.Y. ile hayatını kaybeden Bünyamin Bozkurt'un ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasında arkadaşını bilerek vurmadığını belirten M.F.Y, olayın kasten gerçekleşmediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, adli süreçteki çocuk M.F.Y'ye "çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın olay tarihinde 15 yaşında olması nedeniyle ceza 18 yıla, iyi hal indirimi uygulanmasıyla da 15 yıla düşürüldü.

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İsmetpaşa Mahallesi Karargah Sokak'taki bir evde, 29 Mart'ta Bünyamin Bozkurt (15), M.F.Y. (15), B.T. (15) ile A.D. (15) av tüfeğiyle oynamaya başlamış, ev sahibi M.F.Y'nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu Bünyamin Bozkurt vurulmuştu???????.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlenmiş, olayın ardından M.F.Y, B.T, A.D. ile M.F.Y'nin babası M.Y, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden, M.F.Y. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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