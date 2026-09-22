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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Şarhöyük'teki merkezlerde inceleme yaptı

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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Şarhöyük'teki Sağlıklı Hayat Merkezi ile Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Bildirici, incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı, sağlık personeline kolaylıklar diledi ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Şarhöyük Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Bildirici, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Şebnem Eker Güvenç ve İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Tuzcu ile Şarhöyük Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezlerde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceleyen Bildirici, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aile hekimleri ve sağlık personeliyle bir araya gelen Bildirici, çalışanlara görevlerinde kolaylıklar diledi.

Merkezlerden hizmet alan vatandaşlarla da görüşen Bildirici, talep ve değerlendirmelerini dinledi.

Kaynak: AA
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