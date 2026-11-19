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Eskişehir'de "Dünya KOAH Günü" dolayısıyla vatandaşlara hastalığın belirtileri, risk faktörleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi tarafından "Her Nefes Değerlidir" temasıyla KOAH konusunda farkındalığı artırmak, erken tanının önemini vurgulamak ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Köprübaşı mevkiinde stant kuruldu.

Stantta vatandaşlara KOAH'ın belirtileri, risk faktörleri, erken tanı ve korunma yöntemleri anlatıldı.

Katılımcıların sorularının yanıtlandığı etkinlikte bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar ise kentte hizmet veren sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi.

Kaynak: AA