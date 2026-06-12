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Jandarma 187. yılında şehitler için lokma dağıttı

Jandarma 187. yılında şehitler için lokma dağıttı
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Eskişehir'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için lokma dağıtıldı.

Eskişehir'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için lokma dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Reşadiye Cami önünde stant açıldı.

Jandarma personelince camiden çıkan vatandaşlara lokma ikram edildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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