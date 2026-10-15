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Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yılmaz, çevik kuvvet personeline başarılar diledi

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Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yılmaz, çevik kuvvet personeline başarılar diledi
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Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Görüşmede personelin görevlerinde başarılar dilediği ve birlik beraberlik içindeki gayretin önemini vurguladığı belirtildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yılmaz'ın personelle görüşerek görevlerinde başarılar dilediği belirtildi.

Açıklamada, Yılmaz'ın birlik ve beraberlik içinde gösterilen gayretin önemini vurguladığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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