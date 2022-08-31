Eskişehir haberleri: İSLAMABAD- Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Han'ın duruşmasını bir hafta erteledi

Eskişehir haberler... Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han'ın bir kadın yargıcı tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada duruşmasını bir hafta sonraya erteledi.

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han'ın bir kadın yargıcı tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada duruşmasını bir hafta sonraya erteledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri Han, duruşma sebebiyle başkentteki İslamabad Ulusal Mahkemesi'ne geldi.

Han, mahkemeye sunduğu cevapta, bir yargıçla ilgili tartışmalı ifadelerini geri almayı teklif etti.

İslamabad Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Athar Minal­lah, duruşmada yaptığı açıklamada, çok sayıda takipçisi olan siyasi bir liderin konuşmadan önce düşünmesi gerektiğini söyledi.

Minallah, Han'ın cevabından kendisinin herhangi bir yanlış yaptığını düşünmediğini anladığını belirterek, mahkemeyi 8 Eylül'e erteledi.

Minallah, bu süre içerisinde Han'dan mahkemeye iyice gözden geçirilmiş bir cevap sunmasını istedi.

Han'ın yarın Terörle Mücadele Mahkemesi'ndeki duruşmasına çıkması bekleniyor.

Han hakkında işlem başlatılmıştı

Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han hakkında 21 Ağustos'ta, "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında işlem başlatılmıştı.