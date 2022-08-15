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Eskişehir gündem haberi | Eskişehir yine sağanak yağışa teslim

Eskişehir haberleri: Eskişehir yine sağanak yağışa teslim Beklenen yağış şehrin birçok noktasını kısa süreli de olsa adeta felç etti Yoğun yağmur nedeniyle birçok sokak ve cadde suyla kaplanırken, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti Eskişehir'de etkili olması beklenen sağanak yağış, öğle...

Eskişehir yine sağanak yağışa teslim

Beklenen yağış şehrin birçok noktasını kısa süreli de olsa adeta felç etti

Yoğun yağmur nedeniyle birçok sokak ve cadde suyla kaplanırken, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de etkili olması beklenen sağanak yağış, öğle saatleriyle birlikte şehrin birçok noktasını kısa süreli de olsa adeta felç etti.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün Eskişehir için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısının ardından öğle saatlerinde kentte sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezi genelinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar bulundukları yerlerdeki dükkanların altına sığındı. Bazı vatandaşların ise, sağanak yağışa hazırlıklı olduğu, şemsiye ve yağmurluklarıyla dışarıya çıktığı gözlemlendi. Yoğun yağmur nedeniyle birçok sokak ve cadde suyla kaplanırken, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Baksan Sanayi Sitesi çevresinde yoğun yağışın oluşturduğu birikintiler hem vatandaşları hem de sürücüleri zor duruma soktu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü - Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

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