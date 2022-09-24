Eskişehir gündem: ESKİŞEHİR - Sivrihisar Hava Gösterileri 2022 - SOLOTÜRK gösteri uçuşu
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Gelen Eskişehir haberlerine göre 17-18 Eylül tarihlerinde Sivrihisar'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yaptı.
17-18 Eylül tarihlerinde Sivrihisar'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından gösterinin kokpit içi kamera görüntülerini yayınladı.
Kaynak: AA / Güncel