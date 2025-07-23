Eskişehir'deki Orman Yangını Afyonkarahisar'a Sıçradı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangına müdahale ediliyor.

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda devam eden yangın, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçradı.

Yangına karadan ve havadan müdahale için ekipler seferber oldu.