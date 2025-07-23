Eskişehir'deki Orman Yangını Afyonkarahisar'a Sıçradı

Eskişehir'deki Orman Yangını Afyonkarahisar'a Sıçradı
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan orman yangını, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine ulaştı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangına müdahale ediliyor.

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda devam eden yangın, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçradı.

Yangına karadan ve havadan müdahale için ekipler seferber oldu.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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