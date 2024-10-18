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Eskişehir'deki Dolandırıcılara Gaziantep'te Operasyon

Eskişehir'deki Dolandırıcılara Gaziantep'te Operasyon
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Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, Gaziantep'te yakalandı. Zanlılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, altın ve döviz toplayarak dolandırıcılık yapmışlardı. Araçlarında çok miktarda altın ve döviz ele geçirildi.

Eskişehir'de telefonla aradıkları kişileri dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli, Gaziantep'te gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik- Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, aradıkları kişilerden parmak izi incelemesi bahanesiyle altın ve döviz aldığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların kullandığı aracı tespit eden polis, plaka tanıma sistemlerini inceledi. Eskişehir'den Gaziantep'e gittiği belirlenen Z.T. (27), G.T. (23) ve İ.A. (17), Nurdağı ilçesi girişinde yol kontrol noktasında yakalandı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada salça kovasının içine poşetlenerek saklanmış yüklü miktarda altın ve döviz ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve Eskişehir'e getirilen 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Günhan Özceylan - Güncel

Dolandırıcılık Operasyon Gaziantep Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Hukuk Döviz Polis

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