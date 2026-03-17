Eskişehir'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı
Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında, bir tırın işçi servislerine ve otomobillere çarpması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
F.K. idaresindeki 06 EYH 931 plakalı tır, Organize Sanayi Bölgesi Firuz Kanatlı Bulvarı'nda, önünde seyir halinde bulunan 2 işçi servisine ve 2 otomobile çarptı.
Kazada, işçi servislerinde bulunan 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner