Eskişehir'de Zerin Kılınç'ın ölümüne ilişkin mahkeme kararına itiraz

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Zerin Kılınç'ın ölümüne ilişkin soruşturmada beraat eden Yılmaz Sazak hakkındaki mahkeme kararına itiraz edeceğini açıkladı. Başsavcılık, suçun sabit olduğunu ve sanığın cezalandırılması gerektiğini belirtti.

ESKİŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı, 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın (36) ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan ve dünkü duruşmada beraat eden sevgilisi Yılmaz Sazak (34) hakkındaki mahkeme kararına itiraz edileceğini açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, "Her ne kadar beraat kararı verilmiş ise de suçun sabit olduğu, delillerin mahkumiyete yeterli olduğu ve sanığın cezalandırılması gerektiği göz önünde bulundurularak mahkeme kararına karşı gerekçeli kararın tebliği sonrasında istinaf talebinde bulunulacaktır" denildi.

Emek Mahallesi'nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile oturan, 12 yaşında kız çocuğu annesi Zerin Kılınç, geçen yıl 20 Haziran'da saat 21.30 sıralarında binanın 2'nci katındaki evinin penceresinden düştü. Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, kurtarılamadı. İlk otopsi incelemesinde; Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeki incelemede ise yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi. İfadesi alınıp, serbest bırakılan Yılmaz Sazak, 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. Sazak, bu kez 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Zerin Kılınç'ın ölümüne ilişkin davanın dün görülen karar duruşmasında, sanık Yılmaz Sazak beraat etmiş, Kılınç ailesi ise karara isyan etmişti. Adliye çıkışında Zerin Kılınç'ın annesi Telli Özokçu, kız kardeşi Aysun Kılınç, ablası Zeynep Altunluoğlu, babası Dede Kılınç gözyaşlarına boğuldu. Zerin Kılınç'ın ablası Zeynep Altunluoğlu ise baygınlık geçirmişti.