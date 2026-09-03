Haberler

Eskişehir'de beton duvara çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de beton duvara çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir-Sarıcakaya yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç yoldan çıkarak beton duvara çarptı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralanırken, sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de yoldan çıkarak beton duvara çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Eskişehir-Sarıcakaya yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Mustafa S. (24) idaresindeki 26 ABB 728 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Yol kenarındaki beton duvara çarparak durabilen araçta bulunan sürücü Mustafa S, kardeşi Miraç S. (17) ile anneleri Şirin S. (47) yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle kullanılmaz hale gelen hafif ticari aracın sağ ön koltuğunda oturan Miraç S, araç içinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Miraç S., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Miraç S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede yaya olarak bulunan ve kazaya tanık olan Ali Yılmaz, "Birkaç metre geride beni geçince bu araba, buradan ses geldi. Olay yerine ilk gelen ben oldum. Hemen geçen arabaları durdurdum. Allah razı olsun vatandaşlarımızdan. Hemen ambulans çağırdık. Polis geldi, itfaiye geldi, çıkardık, ambulansa yükledik" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha! Eşi de hesap verecek
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

İşte milyonların beklediği derbinin hakemi

Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar

Denize girerken kabusu yaşadılar! Kentte art arda patlamalar yaşandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay

Giderayak son kıyağını yapmış!
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Kansere karşı umut oldu

İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Üstelik kanserle savaşıyor
Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi: Sydney Sweeney'nin dantelli büstiyeri olay oldu!

Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi! Sydney Sweeney nefes kesti
Peynirleri nerede ürettiklerine bakın! Ekipleri görünce duvardan atladı

Pislik içindeki işletme ekipleri bile şaşkına çevirdi
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş

Fener yönetimine olay hareket!