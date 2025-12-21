Eskişehir'de çıkan yangında yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
Eskişehir-Ankara kara yolunda devrilen bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonucunda otobüs kullanılmaz hale gelirken, yolcuların ve personelin yaralanmadığı öğrenildi.
Eskişehir'de yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eskişehir- Ankara kara yolunun 30'uncu kilometresinde Ankara-İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Otobüste 25 yolcu ve 3 personelin bulunduğu, yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel