Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de sabah saatlerinde yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde Ömer Yeşilyurt (43) idaresindeki yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

OTOBÜSTE 44 KİŞİ BULUNUYORDU

Kazada ilk belirlemelere göre yolculardan Nihat Yüceler'in (56) öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.