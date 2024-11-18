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Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

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Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Eskişehir'de sabah saatlerinde yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde Ömer Yeşilyurt (43) idaresindeki yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı

OTOBÜSTE 44 KİŞİ BULUNUYORDU

Kazada ilk belirlemelere göre yolculardan Nihat Yüceler'in (56) öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıUzman:

Yine kamilkoç çünkü satıldı şöförleri kamyok şöförü tır şöförü bundan dolayı bu kazaların olması doğal bu şirkete kayyum atanmalı derhal

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Eski Kamil Koç şoförleri yollarda can güvenliği açısından hız limitini aşmadan yavaş giderlerdi. Diğer Turizm firmaları Kamil Kaç derlerdi.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıÖmer YEŞİLYURT:

Çok geçmiş olsun. Şoförle adımız ve soyadımızın aynı olması nasıl bir tevafuk ben şok

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıabdurrahman arslan:

Bu millet bu firmadan kurtulamayacakmı .tamam kaza Allah'ın takdiri de yahu biraz da suçu firams olarak kendinizde arayın. Ne zaman bir otobüs kazası duysak aynı firma

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