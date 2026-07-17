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Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 24 kişi yaralandı

Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 24 kişi yaralandı
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Antalya-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, Eskişehir-Kütahya kara yolunda şarampole devrildi. Kazada 24 kişi yaralanırken, emniyet kemeri takan bir yolcu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

Antalya'dan İstanbul'a doğru hareket eden C.Y. idaresindeki 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eskişehir-Kütahya kara yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 24 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

"Emniyet kemerim takılı olduğundan bana bir şey olmadı"

Otobüsteki yolculardan 56 yaşındaki Gülsüm Yaşar, gazetecilere, yolcu otobüsüne Burdur'un Bucak ilçesinde bindiğini ve Bursa'ya yolculuk yaptığını söyledi.

Şoförün arkasındaki koltukta yolculuk yaptığını anlatan Yaşar, şöyle konuştu:

"Uyuyordum, birden seslerle uyandım. Arabanın sarsıldığını, sağa sola gittiğini gördüm sonra da devrildik. Emniyet kemerim takılı olduğundan bana bir şey olmadı. Sadece kollarımı ve ayaklarımı çarptım. Ben uyuyordum. Ancak şoförün uyuyor olma ihtimali yüksek. Yolları da çok bilmiyor gibiydi. İçerde kargaşa vardı, herkes bağırıyordu. Çünkü biz tarlaya falan çıkmışız. O aralarda baya dolanmış, sağa sola yalpalamış. Sonra tekrar yola çıkmaya çalıştı, o esnada devrildik. Onu görebildim. Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu için Bursa'ya gidiyordum. 16 kilometre koşacaktım kulübümle birlikte."

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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