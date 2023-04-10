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Eskişehir'de Yolcu Otobüsü 2 Minibüse Çarptı; 14 Yaralı

Güncel Haberler

Yolcu otobüsü, çarptığı 2 minibüsteki 12'si jandarma personeli 14 kişinin yaralanmasına neden oldu. Otobüs şoförü Adem Demirtaş'ın ifadesi alındı ve adliyeye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yolcu otobüsü, 2 minibüse çarptı; 12'si jandarma personeli 14 yaralı (2)

Eskişehir'de çarptığı 2 minibüsteki 12'si jandarma personeli 14 kişinin yaralanmasına neden olan yolcu otobüsü şoförü Adem Demirtaş'ın Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi'nde ifadesi alındı. Demirtaş, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Şoför Demirtaş, gazetecilerin kazanın nasıl olduğuna ilişkin sorularına ise cevap vermedi. Yolcu otobüsü şoförü Adem Demirtaş savcılık sorgusuna alınırken, kazanın ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Jandarma Astsubay Sadettin Akkaya ile Jandarma Astsubay Oğuz Körce'nin yoğun bakım servisine alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adem Demirtaş Jandarma Güncel Haberler

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