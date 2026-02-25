Haberler

Eskişehir'de yol çalışmasında evin duvarının bir kısmı yıkıldı

Eskişehir'de yol çalışmasında evin duvarının bir kısmı yıkıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirilen yol genişletme çalışması sırasında, 78 yaşındaki Seyfi Aydoğan'a ait evin salon duvarı yıkıldı. Belediye ekipleri zarar gören duvarın onarımına başladı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde belediye ekiplerince yürütülen yol genişletme çalışması sırasında tek katlı evin duvarının bir kısmı yıkıldı.

Yeşiltepe Mahallesi Seyitali Sokak'ta sürdürülen çalışma sırasında iş makinesiyle yapılan müdahale sırasında 78 yaşındaki Seyfi Aydoğan'a ait evin salon duvarı zarar gördü. Duvarın bir kısmının yıkılmasıyla evin içi kısmı dışarıdan görünür hale geldi.

Belediye ekipleri, zarar gören duvarın onarımı için çalışma başlattı.

Ev sahibi Aydoğan, AA muhabirine, çalışmaları dışarıdan takip ettiği sırada durumu fark ettiğini söyledi.

Sokakta yol çalışması olduğunu belirten Aydoğan, "Yola doğru bir bölüm gidiyordu. İş makineleri dükkanları kaldırırken benim evin duvarına da denk geldi. Salon duvarı yıkıldı. İçerisi dışarıdan görünüyor." dedi.

Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığını ifade eden Aydoğan, "Ekiplere orada benim evim var dikkat edin derken o sırada benim evin duvarı da yıkıldı. Bahçede briket duvarım vardı, benim kiremitlerimi kendi kiremitleri sanmışlar. Orası da göçtü, bir kaza oldu. Arkadaş göremedi herhalde." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak

Para var huzur var dedirten olay!
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Şehit babaya son veda

Türkiye'nin yüreği yandı! Şehit babaya son veda