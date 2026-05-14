Eskişehir'de yıldırım minareyi yıktı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı.

Kentin bazı noktalarında gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gök gürültülü sağanak sırasında Yassıhöyük Mahallesi'nde bulunan Yassıhöyük Mahallesi Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.

Yıldırımın etkisiyle yıkılan minareden kopan beton parçaları caminin içine, avlusuna ve yanındaki sokağa saçıldı.

Beton parçalarının çarptığı caminin çatısı ve girişinin yer aldığı ön bölümünde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve elektrik dağıtım firmasının ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, yıkılan minarenin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Cami kapısına ve camlarına "Dikkat, çökme riski vardır. Uzak durunuz" yazısı asıldı.

Mahalle Muhtarı Serkan Algan, gazetecilere yaptığı açıklamada, muhtarlıkta oturdukları esnada şiddetli bir ses duyduklarını söyledi.

Sesin ardından her yerin toz duman olduğunu kaydeden Algan, "Dışarı çıkıp baktık, 'Herhalde trafo patladı' diye düşündük. Camiye bakınca minarenin yerinde olmadığını gördük. Minare göçmüş, parçaları etrafa saçıldı. Allah'tan bir can kaybımız yok. İçeride cami hocamız vardı ama herhangi bir yaralanan yok. Camimiz şu anda kullanılamaz halde. Minare çöktü, cami dışına yaptırdığımız bölmeler göçtü. Sıfırdan tekrar yapacağız." diye konuştu.

Mahalle sakini Cengiz Algan (60) ise olay anında yağıştan dolayı araziye gidemedikleri için kahvehanede oturduklarını kaydetti.

Elektrik tellerinin sallandığını gördüklerini dile getiren Algan, "Şiddetli ses duyunca dışarıya koştuk. Dışarıya çıktığımızda trafonun patladığını zannettik. Toz bulutu çekildikten sonra cami minaresinin yıkıldığını gördük. Minarenin kapısı olduğu yerden 50 metre uzağa düştü. Parçalar park halindeki bir araca az da olsa zarar verdi. Evlerin elektrik sayaçlarında hasar oluştu. Elektrik kesintisi oldu. Yetkililer gelip geçici elektrik sağladı. Elektronik cihazlarımız zarar gördü." dedi.

Cami imam hatibinin olaydan zarar görmediğine değinen Algan, "İmam, bize olay anında camide temizlik yaptığını söyledi. Onun o an orada olduğunun da farkında değildik. Dışarı çıkmış, korkmuş." ifadelerini kullandı.