Haberler

Eskişehir'de yılbaşı öncesinde gıda denetimleri yapıldı

Eskişehir'de yılbaşı öncesinde gıda denetimleri yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşı dolayısıyla tüketimi artması beklenen gıdalar üzerinde denetimlerini artırdı. Gıda kontrol görevlileri, halk sağlığını korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla sahte alkol, hijyen şartları gibi konularda resmi kontroller gerçekleştirdi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dolayısıyla tüketimi artması beklenen gıdalara yönelik denetimlerini artırdı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol görevlileri, halk sağlığının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla sahada denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında yılbaşı döneminde üretimi ve tüketimi artan alkollü ve alkolsüz içecekler, kuruyemiş, hindi ve tavuk eti, şekerleme, pastacılık ürünleri ile benzeri gıdalar kontrol edildi.

İşletmelerde sahte ve kaçak alkol başta olmak üzere ürünlerin izlenebilirliği, hijyen şartları ve çalışan hijyeni konularında resmi kontroller yapıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus iş insanının lüks oteli 6 milyar TL'ye satışa çıkarıldı

"Otelciler Kralı"nın dev oteli satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
'Daltonlar' davasındaki arbedeye soruşturma: Üç avukat hakkında gözaltı kararı verildi

"Daltonlar" davasındaki arbede 3 avukatın başını yaktı
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikinci gün gerginlikle başladı! Cemil Koç'un sözleri çıldırttı

Ayşe Tokyaz duruşmasında Cemil Koç'un sözleri çıldırttı: Hepinizi...
Rus iş insanının lüks oteli 6 milyar TL'ye satışa çıkarıldı

"Otelciler Kralı"nın dev oteli satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam
Bomba iddia! 3 polisimizi şehit eden teröristler SDG kontrolündeki kamptan gelmiş

3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili bomba iddia
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı