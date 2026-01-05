Haberler

Eskişehir'de otomobil yayaların arasına daldı: 3 öldü

Eskişehir'de otomobil yayaların arasına daldı: 3 öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobilin, tramvaydan inen yayalara çarpması sonucu 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Kazadan sonra sürücü, aracını terk ederek izini kaybettirdi.

ESKİŞEHİR'de sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, tramvaydan inerek yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı. Kazada 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybederken, olay yerinden kaçtıktan yaklaşık 1 kilometre sonra otomobili terk eden sürücü yaya olarak izini kaybettirdi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 26 ADU 714 plakalı otomobil, tramvaydan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların arasına daldı. Otomobilin çarptığı 2'si kadın 3 yaya, metrelerce savruldu. Kazanın ardından sürücü otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'nın kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde bulunan ölenlerin yakınları ise gözyaşı döktü.

OTOMOBİL, TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Kazanın ardından kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsünün aracı, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulundu. Yapılan incelemede sürücünün aracını bırakıp yaya olarak kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerince kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Adım adım yeni savaşa doğru! Venezuela ordusu harekete geçti
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş

Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş
ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi

ABD saldırısında hayatını kaybeden Venezuelalıların sayısı arttı
İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı

İran yanıyor: 8 günlük bilanço korkutucu boyutlara ulaştı
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş

Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş
Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı

Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki