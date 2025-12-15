Haberler

Eskişehir'de iki yaşlının altın bileziğini gasbettikleri öne sürülen şüpheliler tutuklandı

Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, yaşlı iki kişinin altın bileziğini gasbettikleri iddia edilen 2 zanlı düzenlenen operasyonla tutuklandı. Olayla ilgili güvenlik kameraları ve yapılan arama sonucu ele geçirilen delillerle şüphelilere ulaşıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, iki yaşlının altın bileziğini gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşlı iki kişinin darbedilerek bu kişilere ait altın bileziğin gasbedilmesi olayına ilişkin çalışma yürütüldü.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Ekiplerin çalışması sonucu gasp olayını gerçekleştiren şüphelinin K.C.S, olayın azmettiricisinin ise M.G. olduğu tespit edildi.

Polis, 2 şüphelinin Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin evinde yapılan aramada, 20 gram bir altın bilezik ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
