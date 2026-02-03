Haberler

Eskişehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Odunpazarı'nda bir araç aksesuar iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde araç aksesuar sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gündoğdu Mahallesi Borsa Bulvarı'nda 8 katlı bir binanın zemin katındaki araç aksesuar hizmetleri veren bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı