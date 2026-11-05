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Eskişehir'de velilere yönelik "Okul ve Aile" semineri düzenlendi

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Eskişehir'de velilere yönelik 'Okul ve Aile' semineri düzenlendi
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Eskişehir'de velilere, çocukların okula uyum sürecinde aile katılımı ve okul-aile işbirliğinin önemine ilişkin seminer verildi.

Eskişehir'de velilere, çocukların okula uyum sürecinde aile katılımı ve okul-aile işbirliğinin önemine ilişkin seminer verildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, seminer İsmet Paşa Şehit Mevlüt Kahveci İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

"Okul ve Aile" modülü kapsamında düzenlenen interaktif seminerde, anne ve babaların çocuklarının eğitim süreçlerine bilinçli ve etkin katılımının okula uyumu kolaylaştırdığı vurgulandı.

Seminerde ayrıca okul-aile işbirliğinin çocukların okul ortamında kendilerini güvende hissetmeleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Kaynak: AA
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