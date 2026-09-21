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Eskişehir'de Vali Yılmaz başkanlığında üniversite güvenliği toplantısı yapıldı

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Eskişehir'de Vali Yılmaz başkanlığında üniversite güvenliği toplantısı yapıldı
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Eskişehir'de 2026-2027 akademik yılı öncesinde üniversitelerde güvenliğin sağlanması için Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda yerleşkeler, yurtlar ve öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde güvenlik tedbirlerinin titizlikle uygulanacağı belirtildi.

Eskişehir'de, 2026-2027 akademik yılı öncesinde üniversitelerde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik koordinasyon toplantısı, Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, üniversite çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri, öğrencilerin barınma alanlarındaki güvenliği, trafik ve asayiş tedbirleri ile olası risklere karşı alınacak önlemler ele alındı.

İlgili kurumların yürüteceği çalışmalar ve kurumlar arasındaki koordinasyon da değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Yılmaz, yeni akademik yılın öğrenciler açısından huzur ve güven içerisinde geçirilmesinin önemini vurgulayarak, Eskişehir'in sahip olduğu eğitim ve üniversite kenti kimliğine dikkati çekti.

Kentteki üç üniversitede eğitim gören öğrencilerin güvenli bir akademik ortamda öğrenimlerini sürdürebilmeleri için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun önem taşıdığını belirten Yılmaz, üniversite yerleşkeleri, yurtlar ve öğrencilerin yoğun bulunduğu bölgelerde gerekli güvenlik tedbirlerinin titizlikle uygulanacağını ifade etti.

Öğrencilerin yalnızca üniversite yerleşkelerinde değil, barınma ve sosyal yaşam alanlarında da güvenli bir ortamda bulunmalarının öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Yılmaz, yeni akademik yıl öncesinde tüm kurumların kendi sorumluluk alanlarındaki hazırlıklarını eksiksiz tamamlamasını istedi.

Yılmaz, öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların akademik yıl boyunca da sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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