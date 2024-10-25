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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
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Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 184 gram esrar, bir tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan I.Ö., tutuklandı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İnönü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Bu kapsamda tespit edilen I.Ö'yü evinde yakaladı.

Evde yapılan aramalarda 184 gram esrar, tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel

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