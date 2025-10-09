Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı
Seyitgazi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelinin üzerinde ve evinde sentetik ecza hapı, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir kişinin ilçede uyuşturucu ve sentetik ecza hap bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yakalanan şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, 2 sentetik ecza hap, 3 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" ve "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak satın almak veya kabul etmek" suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
